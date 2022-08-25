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    İzmir'de sağanak yağış: Sokakları su bastı

    Kentte dün başlayan yağmur bugün de etki gösterince sokaklarda sel oluştu. Vatandaşlar ve araçlar su yoğunluğundan ilerleyemedi.
    • 25.08.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:11
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    İzmir'de sağanak yağış: Sokakları su bastı

    Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış İzmir'de etki gösterdi.

    Kentte dün başlayan sağanak yağış bugün de kısa süre etkili oldu.

    Sokakları su bastı

    Yağış sonrasında, özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yollar ve sokaklar göle döndü.

    Vatandaşlar ve araçlar çile çekti

    Vatandaşlar suyla dolu sokaklardan geçmekte zorluk çekerken, araçlar trafikte ilerlemeyemedi.

    Sağanak yağmurun yarına kadar ara ara etkili olması bekleniyor.

    İzmir de sağanak yağış: Sokakları su bastı #1

    İzmir de sağanak yağış: Sokakları su bastı #2


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