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- İzmir'de sağanak yağış: Sokakları su bastı
İzmir'de sağanak yağış: Sokakları su bastı
Kentte dün başlayan yağmur bugün de etki gösterince sokaklarda sel oluştu. Vatandaşlar ve araçlar su yoğunluğundan ilerleyemedi.
- 25.08.2022 - 16:53
- Güncelleme : 25.08.2022 - 17:11
Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış İzmir'de etki gösterdi.
Kentte dün başlayan sağanak yağış bugün de kısa süre etkili oldu.
Sokakları su bastı
Yağış sonrasında, özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yollar ve sokaklar göle döndü.
Vatandaşlar ve araçlar çile çekti
Vatandaşlar suyla dolu sokaklardan geçmekte zorluk çekerken, araçlar trafikte ilerlemeyemedi.
Sağanak yağmurun yarına kadar ara ara etkili olması bekleniyor.