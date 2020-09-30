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İzmir'de sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar

İzmir'de sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar

Hamdi B. ve Enes B., sahilde tuvalet ihtiyacını giderdiği için tepki gösterdikleri kişi tarafından bıçakla yaralandı.