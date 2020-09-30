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    İzmir'de sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar

    Hamdi B. ve Enes B., sahilde tuvalet ihtiyacını giderdiği için tepki gösterdikleri kişi tarafından bıçakla yaralandı.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 09:16
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    İzmir'de sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar

    İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi'nde sahilde yürüyen bir şahıs, çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek istedi.

    Olayı gören Hamdi B. ve Enes B., bu kişiye tepki gösterince tartışma çıktı.

    BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR

    Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçağı çekip, Hamdi B. ve Enes B.'yi yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Polis çevre güvenliği aldığı sırada Hamdi B.'yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili durdurdu.

    Hamdi B. ve Enes B. ambulanslarla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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