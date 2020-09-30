- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
İzmir'de sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
- DHA
- 30.09.2020 - 09:16
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi'nde sahilde yürüyen bir şahıs, çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek istedi.
Olayı gören Hamdi B. ve Enes B., bu kişiye tepki gösterince tartışma çıktı.
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR
Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçağı çekip, Hamdi B. ve Enes B.'yi yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Polis çevre güvenliği aldığı sırada Hamdi B.'yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili durdurdu.
Hamdi B. ve Enes B. ambulanslarla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.