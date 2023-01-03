İzmir'de sahte araç kiralama çetesine operasyon

İzmir merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde ekipler, İzmir, Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'da operasyon düzenledi.

5 kişi başka suçlardan dolayı cezaevinde

Operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Öte yandan, dosya kapsamında hakkında işlem başlatılan 5 kişinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu, 2 kişinin de savunmasının alınıp bırakılacağı belirtildi.

Şüphelilerin, araç kiralamak için sahte siteler üzerinden kendileriyle iletişime geçen kişilere, IBAN numaralarına kiralama ücretini göndermelerine rağmen, araçları göndermediği belirtildi.

2 milyon lira dolandırdılar

DHA'nın aktardığına göre şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde 200 kişiyi 2 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi.