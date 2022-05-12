Petrol
107.64
0.11%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
453.467
-5.48%
BTXN Coin
12.96
-4.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    İzmir'de sahte içki servisi yapan mekana polis baskını

    Foça'da sahte rakı satıldığı belirlenen eğlence mekanına düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi.
    • 12.05.2022 - 21:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sahte içki servisi yapan mekana polis baskını

    İzmir'de Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'nde bir eğlence mekanında sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Bugün saat 16.00 sıralarında eğlence mekanına baskın yapan polis ekipleri, sahte içkilerin açık içki şişelerinde müşterilere servis edildiğini tespit etti.

    İş yeri sahibi gözaltına alındı

    İş yerinde yapılan aramalarda içerisinde farklı miktarlarda alkollü içki bulunan 43 adet farklı marka ve ebattaki alkollü içki şişesi ile farklı marka ve ebatlarda 10 boş içki şişesi ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi K.İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

    İzmir de sahte içki servisi yapan mekana polis baskını #1


    İlginizi Çekebilir

    Aslı Enver doğum gününde hayranlarını mest etti, bikinisiyle meydan okudu! 'Gözüküyor ama olsun be Aslı'
    Medya

    Aslı Enver doğum gününde hayranlarını mest etti, bikinisiyle meydan okudu! 'Gözüküyor ama olsun be Aslı'

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Şırnak’ta, toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
    3. Sayfa

    Şırnak’ta, toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Görüş Bildir