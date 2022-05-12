İzmir'de sahte içki servisi yapan mekana polis baskını

Foça'da sahte rakı satıldığı belirlenen eğlence mekanına düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi.

İzmir'de Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'nde bir eğlence mekanında sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bugün saat 16.00 sıralarında eğlence mekanına baskın yapan polis ekipleri, sahte içkilerin açık içki şişelerinde müşterilere servis edildiğini tespit etti.

İş yeri sahibi gözaltına alındı

İş yerinde yapılan aramalarda içerisinde farklı miktarlarda alkollü içki bulunan 43 adet farklı marka ve ebattaki alkollü içki şişesi ile farklı marka ve ebatlarda 10 boş içki şişesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi K.İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.



