İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

Mide bulantısı ve görme kaybı şikayeti ile hastaneye başvuran 18 şahsın, sahte içki tükettiği ortaya çıktı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde 18 kişi, sahte içki tükettikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Son verilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki vakasında ölü sayısı yükseldi. Mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleri ile hastaneye kaldırılan şahısların sahte içki tükettiği ortaya çıkmıştı.

ÖLÜ SAYISI 15'İ BULDU

Sahte içki tükettikten sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

KURTARILAMADI

Urla’da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Manisa’ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişide de sahte içki tespiti yapıldı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu’nun cenazeleri, bugün toprağa verilecek.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZELER ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi.



