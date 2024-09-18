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İzmir'de sahte paralarla yakalandılar

İzmir'de sahte paralarla yakalandılar İzmir'in Ödemiş ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte Amerikan dolarları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.