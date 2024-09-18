İzmir'de sahte paralarla yakalandılar
İHA

İzmir Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ilçesinde 2 şüphelinin piyasaya sahte sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

21 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen çalışmanın ardından şüphelilerin adreslerine savcılık talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramada, 21 adet sahte 100 Amerikan doları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör