İzmir'de sahte tur organizasyonuyla 2 milyon TL dolandıran şirket sahibi tutuklandı Tur şirketi sahibi Emine Yıldız, aralarında Mimarlar Odası Denizli Şubesi üyesi 61 kişinin de olduğu 173 kişiyi 'Balkan Turu' vaadiyle toplamda 2 milyon Türk Lirası dolandırdığı iddiasıyla Ankara'nın Mamak ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Balkan Turu için düzenlediği organizasyonda İzmir merkezli bir tur şirketi sahibi Emine Yıldız ile görüşüp 61 üye için kişi başı 480 euro ücret karşılığı anlaştı. Tur ücretini kredi kartı ve havale yöntemiyle alan Emine Yıldız, bir süre sonra ortadan kayboldu. Ankara'da olduğu tespit edildi Olayın bildirilmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bahse konu tur şirketinin sahibi olan Emine Yıldız'ın Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı belirledi. Instagram'da bizi takip edin Adrese düzenlenen operasyonda, Emine Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. 2 milyon TL dolandırdı İşlemleri için emniyete götürülen Yıldız'ın, 61'i Denizli Mimarlar Odası Denizli Şubesinden olmak üzere toplam 173 kişiyi 2 milyon Türk Lirası dolandırdığı tespit edildi. Tutuklandı İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google News

Abone Ol