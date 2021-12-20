İzmir'de sahte yılbaşı bileti satan şahıslar yakalandı

Öğrencileri kullanarak satışa çıkarılan 1816 tane sahte yılbaşı Milli Piyango bileti polis tarafından ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte bir kişinin 2022 yılına ait sahte milli piyango biletlerini piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheli E.K. ile bu kişiyle irtibatlı Ö.D, Z.D. ve İ.T'yi gözaltına aldı.

1816 SAHTE YILBAŞI BİLETİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramada 2022 yılına ait sahte 1816 yılbaşı milli piyango bileti, üzerinde milli piyango ibaresi bulunan 12 yelek, 8 şapka, 1 kaşe, tabanca ile şarjör ve mermiler, çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

180 TANESİ SATILDI

Polis, sahte biletlerin öğrenciler vasıtasıyla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirlendi.Öte yandan 180 sahte biletin de vatandaşlara satıldığı değerlendiriliyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.