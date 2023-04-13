İzmir'de sebze dikme tartışması kanlı bitti Torbalı'da bahçe yüzünden tartıştıkları ve komşusu olan yaşlı çifti darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

İzmir'in Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi 5578 Sokak'ta meydana gelen olayda, bir süredir kullandıkları ortak bahçeye sebze dikme yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan emekli imam 67 yaşındaki Ali Aralık ve eşi 65 yaşındaki Hatice Aralık ile komşuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından gözü dönen komşuları, Aralık çiftine sopalarla saldırdı.

Feci şekilde darbedilen yaşlı çift kanlar içerisinde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yaşlı çift hastaneye götürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali ve Hatice Aralık çiftine ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaşlı çift daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Aralık çiftine saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı.