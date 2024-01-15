İzmir'de sevdiğini alamayan 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle çatışma çıkardı! Karşıyaka ilçesindeki bir genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştı. 4 kişinin yaralandığı çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dehşete düşüren bir olay yaşandı.

H.U. (16) isimli genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı.

Aynı şekilde karşılık verdiler

Ailenin evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.’ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Teksas'a çevirdiler"

Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı.

Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı.

Görüntüyü çeken vatandaşın, "Teksas’a çevirdiler" diye bağırıp tepki vermesi de dikkat çeken detay olarak yer aldı.

1 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U. adlı genci suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

H.U.’ya pompalı tüfekle karşılık veren şüpheliyi tespit etme çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)