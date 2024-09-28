İzmir'de 'silah imalat atölyesi' kuran çeteye yönelik operasyonda 16 gözaltı Takibe aldıkları çete üyelerine operasyon düzenleyen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon kapsamında gözaltına aldığı 16 kişiden 7'si tutuklandı.

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İHA

İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve kurusıkı tabancaları tadilat yaparak çalışır hale getirmek üzere 'silah imalat atölyesi' kuran çeteye yönelik İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma düzenlendi.

Bu kapsamda, suç örgütünü belirleyerek bir süre takibe alan ekipler, çete üyelerinin adreslerini belirleyerek hava destekli operasyon için düğmeye bastı.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda, 16 şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edilirken, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüphelilerden 5'inin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)