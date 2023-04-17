İzmir'de silah sesleri yükseldi: Motosikletli şüpheli iş yerlerine saldırdı Maske takan şüpheliler, motosikletle sokaktan geçerken dükkanlara yaylım ateşi ile saldırarak kayıplara karıştı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Öğle saatlerinde silah seslerinin duyulduğu bölgede, saldırganlar dehşet saçtı.

Yüzleri maskeli iki kişi motosikletle bölgeye geldi ve motosikletin arkasında bulunan kişi elindeki silahla iş yerlerine rasgele ateş açtı.

3 yaralı

Mermilerin 3 iş yerine isabet ettiği öğrenilirken, bir endüstriyel mutfak ekipmanları dükkanında bulunan 3 kişi, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yüzlerinin maskeli olduğu ve motosikletle gelip olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Dükkanda yaralanan iş yeri sahibi M.E. ile iş yerine müşteri olarak gelen Z.B. ve C.Ö.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İş yeri sahibi M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Z.B. ve C.Ö. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Yüzlerini kapatmış halde İki kişilerdi"

Öte yandan, olay esnasında başka bir iş yerinde bulunan Burhan Yıldız, adlı esnaf o anları anlattı.

Yıldız, "Motosikletli şahıslar gelirken ateş açtılar. Ses gelince biz de dışarı çıktık. Çok korktuk hepimiz, yanda tekstil çalışanları da vardı o iş yerine mermiler geldi, hepsi korkuyla dışarı çıktı. Yüzlerini kapatmış halde iki kişilerdi, motosikletle gelip sıkıp kaçtılar." diye konuştu.

Çalışma başlatıldı

Polis ekipleri güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için geniş çalışma başlattı.