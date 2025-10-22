İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

- İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
- Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
- Soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İzmir'in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.