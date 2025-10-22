Abone ol: Google News

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 07:30
İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
  • İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
  • Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
  • Soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri