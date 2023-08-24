İzmir'de silahlı kavga: Ateşlenen silah balkonunda oturan adamı öldürdü Buca ilçesinde evinin balkonunda oturduğu esnada, sokakta çıkan silahlı kavgada göğsüne pompalı tüfek saçması isabet eden Hüseyin Çiçek, yaşamını yitirdi.

DHA

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o esnada evinin balkonunda oturan 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kanseri yenmişti

Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.