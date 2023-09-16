İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA & Ensonhaber
İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan Murat A. ile H.U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.U. yanındaki tabancayla Murat A.'yı yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Silahla göğsünden yaralanan Murat A., sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı incelemede 9 boş kovan bulurken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.