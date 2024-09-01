İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı Bayraklı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi yaralandı.

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AA & Ensonhaber

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta, motosikletli D.K, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Muhammet Umut Demirbuğa ile kardeşi Ö.D'ye silahla ateş etti.

Ateş sonucu Ö.D. bacağından yaralandı, Muhammet Umut Demirbuğa ise kaçarak bir markete sığındı.

Demirbuğa'yı motosikletle takip eden D.K, burada iş yerine tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 YARALILADAN BİRİ KURTARILAMADI

Olayda yaralanan Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Demirbuğa, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler olay yeri yakınında yaptığı incelemede D.K'nin kullandığı motosikleti terk edilmiş vaziyette buldu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BIÇAKLAMA OLAYI NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET VARDI

Öte yandan Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir süre önce D.K'yi omzundan bıçakladığı ve bu nedenle aralarında husumet olduğu iddia edildi.