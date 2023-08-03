İzmir'de silahlı saldırı: 3 günlük mücadelesini kaybetti Konak ilçesinde evinin önünde oturan 42 yaşındaki Cengiz Tokay, motosikletlilerin silahlı saldırısına uğradı. Tokay, hastanedeki 3 günlük mücadelesini kaybetti. Saldırganlar aranıyor.

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İHA

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İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı yaşandı.

Evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay (42), yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı.

Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Cengiz Tokay, burada yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Tokay'ın cenazesinin, bugün yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Meydana gelen silahlı saldırı anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Cengiz Tokay'ın evinin önünde oturduğu esnada, motosikletle olay yerine gelen E.D. ve M.A.V.'nin ateş ettiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

Ayrıca yine sokakta oturan yaşlı vatandaşların da tabancaların patlaması sonucu yaşadığı panik anları da kamera tarafından görüntülendi.

Saldırganlar her yerde aranıyor

Öte yandan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cengiz Tokay'ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.'nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay'ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar'ın yakınları olduğu öne sürüldü.

Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.