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    İzmir’de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

    Aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişinin tartışması sonucu 39 yaşındaki Tolga Tarhan pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise yakalanarak gözaltına alındı.
    • 19.06.2022 - 20:12
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    İzmir’de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 39 yaşındaki Tolga Tarhan ile A.A. yolda karşılaştı.

    Otomobil içerisinde olan A.A. yanındaki pompalı tüfek ile Tolga Tarhan’a 3 el ateş etti.

    Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Tolga Tarhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Katil zanlısı yakalandı

    Öte yandan, şüpheli A.A. ile olaya karışmış 2 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    İzmir’de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti #1

    İzmir’de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti #2


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