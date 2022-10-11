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- İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı
İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı
- 11.10.2022 - 12:28
- Güncelleme : 11.10.2022 - 12:41
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 54991 Sokak'taki fırına, 29 Eylül günü saat 22.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, cam kapıyı tornavida ile zorlayıp içeri girdikten sonra tezgahın arkasına yöneldi.
Hırsızlık şüphelisi, önce kasadaki 500 TL'yi aldı daha sonra tezgahın üzerinde duran SMA tip1 hastası Ali Adar Baştin ve SMA tip1 hastası Fatma Betül Anuştekin'e ait 2 bağış kutusunu çaldı.
Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
DHA’nın haberine göre; fırının işletmecisi Canberk Özcan (26), görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.
Fırında parmak izi çalışması yapan ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı VİDEO
“Bu yapılan vicdansızlık”
Fırını kapatmalarından 1 saat sonra hırsızın girdiğini belirten Canberk Özcan, “Kendi paramız için değil fakat SMA hastası çocuklar için toplanan paranın çalınması nedeniyle çok üzüldük. Bu yapılan vicdansızlık. Sadece kendi paramız olsa belki peşine düşmezdik.” dedi.