Petrol
94.23
-2.04%
Euro
18.0243
-0.03%
Dolar
18.5846
0.04%
Altın
994.5
-0.22%
Borsa
3579
-0.07%
Bitcoin
358.894
-1.22%
BTXN Coin
8.07
-8.29%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı

    SMA hastası olan 2 yaşındaki Ali Adar Baştin ile 1 yaşındaki Fatma Betül Anuştekin için bir fırına konulan bağış kumbaraları çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası ile kaydedildi.
    • 11.10.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı

    İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 54991 Sokak'taki fırına, 29 Eylül günü saat 22.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, cam kapıyı tornavida ile zorlayıp içeri girdikten sonra tezgahın arkasına yöneldi.

    Hırsızlık şüphelisi, önce kasadaki 500 TL'yi aldı daha sonra tezgahın üzerinde duran SMA tip1 hastası Ali Adar Baştin ve SMA tip1 hastası Fatma Betül Anuştekin'e ait 2 bağış kutusunu çaldı.

    Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    DHA’nın haberine göre; fırının işletmecisi Canberk Özcan (26), görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.

    Fırında parmak izi çalışması yapan ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı VİDEO

    “Bu yapılan vicdansızlık”

    Fırını kapatmalarından 1 saat sonra hırsızın girdiğini belirten Canberk Özcan, “Kendi paramız için değil fakat SMA hastası çocuklar için toplanan paranın çalınması nedeniyle çok üzüldük. Bu yapılan vicdansızlık. Sadece kendi paramız olsa belki peşine düşmezdik.” dedi.

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #1

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #2

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #3

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #4

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #5

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #6

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #7

    İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı #8


    TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama! TOKİ arsa başvurusu şartları...
    Gündem

    TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama! TOKİ arsa başvurusu şartları...

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Batman'da sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Batman'da sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti

    Görüş Bildir