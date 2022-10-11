Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı

İzmir’de, SMA hastası çocukların bağış kumbarası çalındı

SMA hastası olan 2 yaşındaki Ali Adar Baştin ile 1 yaşındaki Fatma Betül Anuştekin için bir fırına konulan bağış kumbaraları çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası ile kaydedildi.