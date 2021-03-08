İzmir'de sobadan zehirlenen çift öldü

Konak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesi 1'inci Kadriye Mahallesi 697/4 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda Erol Öztank (51) yaşlı anne babasının evine ziyaret etmek için içeri girdiğinde, anne ve babasının hareketsiz yattığını gördü.

ZEHİRLENEN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine Öztank, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Asuman Öztank (71) ve Enis Öztank'ın (74) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi tarafından evde yapılan incelemede yaşlı çiftin ölümü şüpheli bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



