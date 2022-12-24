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    İzmir'de, şok evinden 91 kaçak göçmen çıktı

    Tespit edilen şok evlerine yapılan operasyon neticesinde, 91 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
    • 24.12.2022 - 09:14
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    İzmir'de, şok evinden 91 kaçak göçmen çıktı

    İzmir’de, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı şok evi belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    44 can yeleği ele geçirildi

    AA’nın haberine göre; operasyon neticesinde 91 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yanlarında, 44 can yeleği ele geçirildi.

    5 organizatöre, 277 bin 110 TL ceza

    Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

    Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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