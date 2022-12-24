İzmir'de, şok evinden 91 kaçak göçmen çıktı

Tespit edilen şok evlerine yapılan operasyon neticesinde, 91 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

İzmir’de, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı şok evi belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

44 can yeleği ele geçirildi

AA’nın haberine göre; operasyon neticesinde 91 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yanlarında, 44 can yeleği ele geçirildi.

5 organizatöre, 277 bin 110 TL ceza

Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.