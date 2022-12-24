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- İzmir'de, şok evinden 91 kaçak göçmen çıktı
İzmir'de, şok evinden 91 kaçak göçmen çıktı
Tespit edilen şok evlerine yapılan operasyon neticesinde, 91 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
- 24.12.2022 - 09:14
İzmir’de, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…
Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı şok evi belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
44 can yeleği ele geçirildi
AA’nın haberine göre; operasyon neticesinde 91 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yanlarında, 44 can yeleği ele geçirildi.
5 organizatöre, 277 bin 110 TL ceza
Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.