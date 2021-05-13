İzmir’de sokak köpeğine maganda kurşunu isabet etti

İzmir’de sokak köpeğine maganda kurşunu isabet etti

Bayraklı'da, kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından çıkan maganda kurşunu, sokak köpeğini yaraladı. Veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla rast gele ateş açıldı.

Magandaların kurşunu bir sokak köpeğine isabet etti.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, etraftaki vatandaşlar yaralı köpeğin yardımına koştu.

YARALI KÖPEK VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için ekipler tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.