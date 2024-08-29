İzmir'de sokak ortasına kadına şiddet Bornova ilçesinde bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi.

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İHA

İzmir'in Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde bir kadın daha kocası tarafından darbedildi.

Sokak ortasında bir henüz ismi öğrenilemeyen kadın, kocası olduğu kişi tarafından dövülürken, bölgede bulunan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YOLDAN GEÇENLER SADECE İZLEDİ

Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi.

Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)