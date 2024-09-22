İzmir'de sokak ortasında borç cinayeti Buca'da borcunu istediği şahsın babası tarafından defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybederken, cinayeti anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İHA

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde 38 yaşındaki E.G., bir süre önce 42 yaşındaki Ercüment Yıldırım'dan borç para aldı.

Verdiği borcu isteyen Ercüment Yıldırım, bir kafede oturduğu esnada E.G.'nin 64 yaşındaki babası Y.G. alacaklının arkasından yanaştı.

BABA SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Y.G. kısa bir süre sonra yanında getirdiği bıçakla oğlunun alacaklısını defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Bu esnada meydana gelen kavgada ise E.G. de alacaklısı Yıldırım'ı darbetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

KURTARILAMADI

Aldığı bıçak darbeleri ve darp sonucu ağır yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Şüpheli baba ve oğul ise olay yerinde polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi baba ve oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)