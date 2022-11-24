Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet

İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet

Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşle kurşunların hedefi olan iki kişi, hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise kısa süre içerisinde yakalandı.