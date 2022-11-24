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    İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet

    Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşle kurşunların hedefi olan iki kişi, hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise kısa süre içerisinde yakalandı.
    • 24.11.2022 - 08:54
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    İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet

    İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 105 Sokak’ta yürüyen 42 yaşındaki Mustafa Aksu ile 36 yaşındaki Mutlu Aksu, otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Akraba olan ikiliye kurşun yağdıran şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

    Her ikisi de can verdi

    Saat 05.00 sıralarında duyulan silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi.

    İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet #1

    Güvenlik kameraları incelendi

    Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    İzmir’de sokak ortasında çifte cinayet #2

    Katil kısa sürede yakalandı

    DHA’nın haberine göre polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.’yı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

    F.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.


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