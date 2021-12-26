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    İzmir'de sokak ortasında tüfekle öldürüldü

    Yol üzerinde cesedi bulunan Kenan Çokoğullu'nun pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit eden emniyet ekipleri, kişi ya da kişilerle ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 08:54
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    İzmir'de sokak ortasında tüfekle öldürüldü

    İzmir'in Buca ilçesi  Kuruçeşme Mahallesi'nde 203/20 Sokak'ta yaşanan korkunç olayda, kaldırımda hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede vücudunda pompalı tüfek saçmaları olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Polisin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin, Kenan Çokoğullu'na ait olduğunu belirlendi.

    Çokoğullu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatan polisin, soruşturması sürüyor.

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