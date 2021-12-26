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İzmir'de sokak ortasında tüfekle öldürüldü

İzmir'de sokak ortasında tüfekle öldürüldü

Yol üzerinde cesedi bulunan Kenan Çokoğullu'nun pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit eden emniyet ekipleri, kişi ya da kişilerle ilgili soruşturma başlattı.