- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de sokak ortasında tüfekle öldürüldü
İzmir'de sokak ortasında tüfekle öldürüldü
Yol üzerinde cesedi bulunan Kenan Çokoğullu'nun pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit eden emniyet ekipleri, kişi ya da kişilerle ilgili soruşturma başlattı.
- DHA
- 26.12.2021 - 08:54
İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde 203/20 Sokak'ta yaşanan korkunç olayda, kaldırımda hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede vücudunda pompalı tüfek saçmaları olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin, Kenan Çokoğullu'na ait olduğunu belirlendi.
Çokoğullu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatan polisin, soruşturması sürüyor.