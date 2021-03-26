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- İzmir’de sokakta saklanmış çelik kasa bulundu
İzmir’de sokakta saklanmış çelik kasa bulundu
Çelik kasa ile taksiye binen şahıslardan şüphelenen şoför durumu polis ekiplerine haber verdi. Çalıntı olarak değerlendirilen kasa, çöp poşetine sarılı halde bulundu.
- AA
- 26.03.2021 - 09:01
İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kişi, taksiye çelik kasa ile taksiye bindi.
Bayraklı ilçesi 7301 Sokak'ta şahıslar, bagaja yükledikleri çelik kasayı da alıp indi.
Taksi şoförü şüpheli bir durum olduğunu düşünerek polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araştırma yapmaya başladı.
SUNTALARIN ARASINDA BULUNDU
Çalışmalar neticesinde, Yamanlar Mahallesi 7344 Sokak'ta siyah çöp poşetine sarılı halde suntaların arasına konulmuş çelik kasa buldu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK
Ekipler, şüphelilerin eşkallerini belirlememek için çalışmalar başlattı.
Çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çelik kasa olay yeri incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.
İzmir'de çalıntı olduğu değerlendirilen çelik kasa bulundu VİDEO