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    İzmir’de sokakta saklanmış çelik kasa bulundu

    Çelik kasa ile taksiye binen şahıslardan şüphelenen şoför durumu polis ekiplerine haber verdi. Çalıntı olarak değerlendirilen kasa, çöp poşetine sarılı halde bulundu.
    • AA
    • 26.03.2021 - 09:01
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    İzmir’de sokakta saklanmış çelik kasa bulundu

    İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kişi, taksiye çelik kasa ile taksiye bindi.

    Bayraklı ilçesi 7301 Sokak'ta şahıslar, bagaja yükledikleri çelik kasayı da alıp indi.

    Taksi şoförü şüpheli bir durum olduğunu düşünerek polise haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araştırma yapmaya başladı.

    SUNTALARIN ARASINDA BULUNDU

    Çalışmalar neticesinde, Yamanlar Mahallesi 7344 Sokak'ta siyah çöp poşetine sarılı halde suntaların arasına konulmuş çelik kasa buldu.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

    Ekipler, şüphelilerin eşkallerini belirlememek için çalışmalar başlattı.

    Çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çelik kasa olay yeri incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

    İzmir’de sokakta saklanmış çelik kasa bulundu #1

    İzmir'de çalıntı olduğu değerlendirilen çelik kasa bulundu VİDEO

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