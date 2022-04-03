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    İzmir'de sokakta tartıştığı kişiyi buran baba ve oğul tutuklandı

    Konak ilçesinde baba ile oğlu, karşılaştıkları husumetlilerini tartışma sonucu vurdu. Yaralı hayatını kaybederken, evde saklanan baba ve oğlu yakalandı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 14:05
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    İzmir'de sokakta tartıştığı kişiyi buran baba ve oğul tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde C.P. ile babası E.P., iddiaya göre, husumetlileri Hüseyin Tong ve Saadettin Şengüler ile sokakta karşılaştı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce C.P. ve babası E.P., tabancayla Hüseyin Tong ve Saadettin Şengüler'e ateş edip, olay yerinden otomobille kaçtı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Tong karın bölgesinden, Şengüler ise bacağından yaralandı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Tong, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şengüler ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

    KATİL ZANLILARI EVDE YAKALANDI

    Polis ekipleri, şüpheliler E.P. ile oğlu C.P.'yi saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan baba-oğul, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    İzmir de sokakta tartıştığı kişiyi buran baba ve oğul tutuklandı #1


    İzmir de sokakta tartıştığı kişiyi buran baba ve oğul tutuklandı #2


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