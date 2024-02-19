İzmir'de korkunç bir kaza yaşandı.
Dün gece saatlerinde Konak ilçesinde yaşanan olayda A.B. yönetimindeki otomobil, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Karşı şeride uçtu
Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride uçtu. A.B.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Y.A. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralanan olmadı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, şans eseri kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.
Video çekerken kazayı kaydetti
Öte yandan, A.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırıma çıkan otomobilin takla atarak karşı şeride uçtuğu anlar, sosyal medya için video çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntü çeken vatandaş, yaptığı manevra ile kazadan kurtulurken beyaz otomobil, Y.A.'nın otomobiline çarpıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış