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İzmir'de sosyal medya için video çeken sürücü kazayı kaydetti: O anlar

İzmir'de sosyal medya için video çeken sürücü kazayı kaydetti: O anlar Gece saatlerinde trafikte ilerleyen sürücü, araçtan video kaydederken önünde yaşayan kazayı görüntüledi. Karşı şeride uçan otomobil kazasında şans eseri kimse yaralanmadı.