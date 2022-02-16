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    İzmir'de sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslar yakalandı

    Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'yı övdüğü belirlenen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:48
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    İzmir'de sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslar yakalandı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'yı övdüğü belirlenen kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

    SOSYAL MEDYADA PKK'YI ÖVEN 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İzmir merkez ile 9 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    İzmir'de sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslar yakalandı VİDEO

    İzmir de sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslar yakalandı #1

    İzmir de sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslar yakalandı #2

    İzmir de sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslar yakalandı #3


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