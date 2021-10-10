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    İzmir'de suç örgütüne operasyon: 24 tutuklama

    Camgöz çetesine yönelik 60 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 34 kişi gözaltına alınırken, 22 firarinin yakalanması içinse çalışmalar sürdürülüyor.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 09:49
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    İzmir'de suç örgütüne operasyon: 24 tutuklama

    Türkiye'nin dört bir yanında devam eden operasyonlarda suçlulara göz açtırılmıyor.

    ​İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen örgüt lideri Binali Camgöz'ün çetesine operasyon düzenledi.

    Sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskında 34 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılmasının ardından 24'ü tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    İzmir de suç örgütüne operasyon: 24 tutuklama #1

    ÇEŞİTLİ SUÇLARI BULUNUYOR

    Şüphelilerin örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlara karıştıkları tespit edilirken, 22 firarinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

    İzmir de suç örgütüne operasyon: 24 tutuklama #2

    İzmir de suç örgütüne operasyon: 24 tutuklama #3


    İzmir de suç örgütüne operasyon: 24 tutuklama #4

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