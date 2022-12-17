- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de sünger atölyesinde yangın çıktı
İzmir'de sünger atölyesinde yangın çıktı
Buca'daki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında, iş yerinde büyük zarar oluştu.
- 17.12.2022 - 15:40
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Seyhan Mahallesi 713 Sokak'taki bir sünger atölyesinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Zarar büyük
DHA'nın haberine göre; yangında iş yerinde büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.