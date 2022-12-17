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    İzmir'de sünger atölyesinde yangın çıktı

    Buca'daki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında, iş yerinde büyük zarar oluştu.
    • 17.12.2022 - 15:40
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    İzmir'de sünger atölyesinde yangın çıktı

    İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Seyhan Mahallesi 713 Sokak'taki bir sünger atölyesinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü.

    Zarar büyük

    DHA'nın haberine göre; yangında iş yerinde büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    İzmir de sünger atölyesinde yangın çıktı #1

    İzmir de sünger atölyesinde yangın çıktı #2

    İzmir de sünger atölyesinde yangın çıktı #3

    İzmir de sünger atölyesinde yangın çıktı #4

    İzmir de sünger atölyesinde yangın çıktı #5


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