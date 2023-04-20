İzmir'de Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı Konak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteren Suriye uyruklu J.H.B.T., yakalanıp, tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçlerinin tüm terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2018 yılları arasında terör örgütü DEAŞ adına Suriye Deyrizor bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen J.H.B.T.’nin Konak ilçesinde olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu J.H.B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.