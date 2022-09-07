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    İzmir'de sürücü sokak arasında kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

    Seyir halindeki kadın sürücü yol kenarında yürüyen genç kadına ve yanındaki 4 çocuğa çarptı. 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
    • 07.09.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 17:12
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    İzmir'de sürücü sokak arasında kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

    İzmir'de yaşanan korkunç kaza can aldı...

    Karabağlar ilçesinde seyir halinde olan Ayşe Y. kontrolündeki otomobil, sokakta yürüyen Suriye uyruklu 32 yaşındaki Rasha Abdel Kader ve yanındaki 4 çocuğa çarptı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Yapılan ilk müdahalelerde aracın altında kalan 3 yaşındaki Yasemin Hassan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yaralı genç kadın ve M.S. (4), A.S. (4) ve B.H. (7) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İzmir de sürücü sokak arasında kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı #1

    Sürücü gözaltına alındı

    Hastaneden yapılan bilgilendirmede yaralı çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Öte yandan polis ekipleri kazaya sebep olan sürücüyü gözaltına aldı. Kadın sürücünün fren yerine gaza bastığı belirlendi.

    AA'nın aktarımına göre; mahalle muhtarı Türkan Sivaşan, kazaya tepki göstererek yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.

    İzmir de sürücü sokak arasında kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı #2

    "Defalarca ölümlü kaza oldu bu noktalarda"

    Mahalle ve çevresinde sık sık kaza yaşandığını iddia eden Sivaşan,"Kaza elbette olacak ama ihmaller kader olmamalı. Burası bir okul güzergahı. Muhtar olarak defalarca yükseltilmiş yaya geçidi talebi yaptık. Ancak okul önlerine yapılabileceğini söylediler. Bu kaza bugün değil de öğrencilerin okula gittiği veya döndüğü esnada olsaydı daha vahim sonuçlar olabilirdi. Bu kaza ilk değil. Daha önce de defalarca ölümlü kaza oldu bu noktalarda. Buradan çok süratli geçiyor araç sürücüleri. Biz yetkililerden buraya kesinlikle yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz."

    İzmir de sürücü sokak arasında kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı #3

    "Öldüğünü fark ettim ve diğer yaralılara yardım ettim"

    Kazaya ilk müdahaleyi yapan esnaflardan Muhittin Sakacı ise kaza sesini duyunca dışarı çıktığını, yaralılara yardım ettiğini belirterek, "Çocuklardan birisi yerde yatıyordu. Öldüğünü fark ettim ve diğer yaralılara da yardım ettim. Bir çocuğu daha arabanın altından çıkardık." dedi.

    İzmir de sürücü sokak arasında kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı #4

    İzmir de sürücü sokak arasında kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı #5


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