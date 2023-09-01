İzmir'de sürücüye saldıran minibüs şoförüne ceza Buca’da trafikte seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışan ve ardından fiziksel saldırıda bulunan minibüs şoförüne 9 bin 51 TL para cezası uyguladı

İHA

İzmir’in Buca ilçesinde Gediz-Göksu-Işıkkent hattında taşımacılık yapan minibüs şoförü ile arkasında seyir halindeki sivil plakalı araç sürücüsü arasında sözlü münakaşa yaşandı.

Minibüs şoförü, araçtan inerek tornavida ve tekmeyle vatandaşa yönelik kasten yaralama girişiminde bulundu.

Ekipler harekete geçti

Bu anların görüntüsü ise sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri ihbar kabul eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte tartıştığı sürücüye saldırıda bulunan minibüs şoförü hakkında işlem başlattı.

9 bin 51 TL ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği ticari araca ve araç şoförüne yönelik trafik akışını engelleyici şekilde sevk ve idare etmekten 7 ayrı tutanak düzenleyerek 9 bin 51 TL’lik cezai işlem uyguladı.

Ayrıca minibüs şoförünün Şoför Tanıtım Kartı’nın iptal edilmesi için de gerekli çalışma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan konuya ilişkin açıklamada, belediyenin denetim yetkisi çerçevesindeki hiçbir alanda huzuru ve can güvenliğini tehdit edecek davranışlara göz yumulmayacağı belirtildi.