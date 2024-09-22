İzmir'de tabancayla oynarken katil oldu Buca ilçesinde otomobilde, S.T.Ç.’nin oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu direksiyon başındaki ağabeyi S.Ç. sırtından tek kurşunla vuruldu.

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DHA

İzmir'in buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

Ankara'da yaşayan S.Ç., kardeşi S.T.Ç. ve iki arkadaşıyla birlikte otomobiliyle İzmir'e gezmeye geldi.

Otomobilin sağ arka koltuğunda oturan 19 yaşındaki S.T.Ç., yanındaki tabancayla otomobilde oynarken, silah birden ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun otomobili kullanan ağabeyi 22 yaşındaki S.Ç.'nin sırtına isabet etti.

AĞABEY KURTARILAMADI

S.Ç., yaralı halde otomobili kullanmaya devam edip, 6. Sokak’ta durdu. S.Ç., yanındakiler tarafından aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak S.Ç., burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

S.T.Ç., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç aleti ruhsatsız tabancayla hastanede gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T.Ç., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokağa girmesi ve araçtakilerin panik yaşadığı görüldü.

S.T.Ç.'nin yanındakilerle yaralanan ağabeyi sağ ön koltuğa çekip, kendisinin de direksiyona geçerek uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)