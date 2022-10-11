İzmir'de tacize uğrayıp şikayet etti davalık oldu

Erkek arkadaşıyla yaşarken cinsel istismara uğrayarak darp edildiğini ifade eden Ceren Sarıkçı, ailesinin desteğini alarak şikayetçi oldu. Eski arkadaşı da, Sarıkçı'ya manevi tazminat davası açtı.

İzmir’de erkek arkadaşıyla yaşadığı sırada darbedildiğini ifade eden 25 yaşındaki Ceren Sarıkçı, eski erkek arkadaşından şikayetçi olunca davalık oldu.

Eskişehir'de 5 sene önce Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü okumak için ailesinin evinden ayrılan Sarıkçı, okulu bittikten sonra Bodrum'a çalışmaya gitti.

Erkek arkadaşıyla İzmir'e yerleşti

Burada Sarıkçı, 22 yaşındaki Onur K. ile tanıştı ve sevgili oldu. Çift, daha sonra birlikte İzmir'de yaşamaya karar verdi.

Defalarca cinsel tacize uğradı

1 buçuk sene boyunca Onur K. ile ilişki yaşayan Sarıkçı, iddiaya göre bu süre zarfında birçok kez cinsel istismara ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Onur K.’nin psikolojik şiddetlerine boyun eğen Sarıkçı, son olarak 17 Mart 2022’de kaldıkları apartta Onur K. tarafından cinsel istismara maruz kalıp darbedildi.

Çığlıklarını duyan komşular polise bildirdi

Sol göğsü, kolları ve bacakları moraran genç kızın çığlığını duyanlar durumu polise bildirdi. Darp raporu aldı, şikayetçi olamadı Olay yerine gelen ekipler Sarıkçı’yı Onur K.’nin elinden kurtarıp ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Erkek arkadaşı ve abisi tarafından tehdit edildi

Darp raporu alan genç kız, Onur K.’nin dayısı Y.K. ve ağabeyi A.K. tarafından tehdit edildiği için karakolda erkek arkadaşından şikayetçi olamadı.

Dava açtığı şahıstan karşılık geldi

Olaydan 3 hafta sonra Adana’ya ailesinin yanına gelen Ceren Sarıkçı, geçen ay ailesinin de desteğini alarak Onur K.’den tekrar şikayetçi oldu ve manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine Onur K. de Sarıkçı hakkında karşı manevi tazminat davası açtı.

"Sol göğsüme tırnaklarını geçirip parçaladı"

Ceren Sarıkçı, Onur K.’nin kendisinin cep telefonuna takip cihazı dahi yüklediğini iddia ederek, "Sık sık bana geçmişimde hiçbir şey yaşamadığım halde bana yaşamadığım şeyleri sapkınlık derecesinde anlattırmaya çalışırdı. En son 17 Mart tarihinde bana cinsel istismarda bulundu ve sol göğsüme tırnaklarını geçirip parçaladı. Benim çığlıklarıma insanlar koştu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Darp raporu aldım ve ardından tehdit edildiğim için karakolda ‘şikayetçi değilim’ dedim." ifadelerini kullandı.

"6 ay boyunca sadece ölümü düşündüm"

6 aydır acı çektiğini söyleyen Sarıkçı, "Bu çocuğu ailesi olaydan sonra Ankara’ya götürüyor. Ben de Adana’ya geldim ve annem olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Onur K.’ye ‘Ellerin kırılsın, bana neden bunları yaptın’ diyorum ama o ellerini, kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Ben 6 ay boyunca sadece ölümü düşündüm. Aileme, hayatıma, önüme bakamadım. Bana bunu yapanın cezasını almasını istiyorum. Ben o odanın içerisinde cehennemi yaşadım. Saçlarımı en dibinden çekip bana eziyet etti." diye konuştu.

"Sanki ben ona takıntılıymışım gibi gösteriyor"

İHA'nın haberine göre, Adana’ya geldikten sonra geçen ay ailesinin desteğiyle tekrar Onur K. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan Ceren Sarıkçı, daha sonra şunları söyledi: "Ben ona suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açtım. Ben onun parasını istemiyorum ama hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Davanın ardından o da kendisine 2 avukat tutup bana karşı dava açıyor. Sanki ben ona takıntılıymışım gibi gösteriyor. Bu olayı örtbas ettiği halde ben tehdit ediliyorum. Ağabeyi beni, annemi öldürmekle tehdit etti. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Avukatım olmadığı halde ben ona dava açtım. O da bana karşı manevi tazminat davası açtı. Ben, beni döven, taciz eden adama para mı ödeyeceğim. Ben onun bana yaptığı zorbalığın cezasını almasını istiyorum."