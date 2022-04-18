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    İzmir'de takip ettiği kadının telefonunu çaldı

    Yolda yürüyen bir kadını takip edip, elindeki telefonu çalan kapkaççı, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
    • 18.04.2022 - 17:53
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    İzmir'de takip ettiği kadının telefonunu çaldı

    İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1140 sokak üzerinde G.A. isimli kadın,  telefonla konuşarak cadde üzerinde yüyürken, bir kişi de arkasından gelmeye başladı.

    Cep telefonu ile konuşan G.A., bir müddet sonra durakladı. Takipte olan şüpheli ise kadının arkasında durdu.

    O sırada şüpheli, kadının arkasında dolaşarak hızlı bir hamleyle kadının elindeki telefonu çalıp kaçtı.

    Peşinden koştu ama yetişemedi

    Telefonunun bir anda çalınmasıyla neye uğradığını şaşıran G.A., olayın şokunu üzerinden atar atmaz kapkaççının peşinden koştu; ama yetişemedi. Talihsiz kadın, daha sonrada polis merkezine gidip hırsızdan şikayetçi oldu.

    İHA'nın haberine göre; Olay sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, kamera kayıtlarından kapkaççının peşine düştü. Tek tek bölgedeki kameraları takibe alan ekipler, kısa sürede telefonu çalan kişinin Nurullah G. (20) olduğunu belirledi.

    Hırsız tutuklandı

    Uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

    Çaldığı telefonda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Nurullah G. (20), daha sonrada işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    İzmir de takip ettiği kadının telefonunu çaldı #1

    İzmir de takip ettiği kadının telefonunu çaldı #2


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