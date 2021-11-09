İzmir'de taksi çağırıp şoförün cüzdanını çaldılar

Bindikleri taksinin sürücüsünü hedef alan 2 hırsız, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hırsızlar, paraları aldıktan sonra cüzdanı yaktıklarını itiraf etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinden K.Ş.Y. (36) idaresindeki taksiye binen iki kişi, Görenci Sokak'a gitmek istediğini söyledi.

Sokağa geldiklerinde ön yolcu koltuğunda oturan kişi, parayı uzattıktan sonra telefonla konuşur gibi yapıp elindeki cüzdanını, taksi sürücüsünün de cüzdanının olduğu aracın el freninin yanına koydu.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ŞOFÖRÜN CÜZDANINI ÇALDILAR

2 kişi, daha sonra parayı verip taksiden indi. Taksi sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. İçerisinde kimlik, ehliyet, belgeler ve banka kartları ile bin 200 lira parasını kaptıran sürücü, emniyete giderek şikayetçi oldu.

İzmir'de taksi çağırıp, sürücünün cüzdanını çaldılar

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Şikayetin ardından olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini izleyen polis, sağ arka kapıdan inen kişinin yere cisim attığını, cismin taksicinin cüzdanı olduğunu ve taksi uzaklaştıktan sonra cüzdanı aldığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin İ.A. (17) ve A.C. (23) olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri, iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, evlerine gittikten sonra cüzdan içerisindeki paraları alıp, cüzdanı yaktıklarını ardından da su gider borusunun içine attıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında İ.A., Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.