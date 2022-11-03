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İzmir'de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen taksi şoförü, 9 bin sentetik hap ile birlikte yakalanarak tutuklandı.