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    İzmir'de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

    Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen taksi şoförü, 9 bin sentetik hap ile birlikte yakalanarak tutuklandı.
    • 03.11.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:31
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    İzmir'de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

    İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan taksi şoförü, ekipleri harekete geçirdi.

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.İ. adlı taksi şoförünün taksi ile uyuşturucu taşıdığı ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Takibe alınan taksi, Otokent civarında durduruldu.

    Sentetik ecza ürünü yakalandı

    Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında 163 kutu halinde 9 bin 128 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

    Şoför tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan taksi şoförü O.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    İzmir'de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı VİDEO

    İzmir de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı #1

    İzmir de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı #2


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