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    İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın

    Tam elektrikli yolcu otobüsü arıza nedeni ile durdurularak yolcular indirildi. Yaşanan olaydan 10 dakika sonra otobüs, alev alev yandı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:28
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    İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın

    İzmir’in Büyükşehir Belediyesi'ne ait tam elektrikli yolcu otobüsü, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir mevkisinde arızalandı.

    Aracı durduran şoför, arıza nedeni ile park etti.

    İçerideki yolcular araçtan indirildi.

    PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

    10 dakika geçmesinin ardından otobüste patlamalar meydana geldi.

    Alevler kısa sürede otobüsü sardı.

    Dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yangın anları, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın #1

    İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın #2

    İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın #3

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