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- İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın
İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın
Tam elektrikli yolcu otobüsü arıza nedeni ile durdurularak yolcular indirildi. Yaşanan olaydan 10 dakika sonra otobüs, alev alev yandı.
- İHA
- 28.06.2021 - 11:18
- Güncelleme : 28.06.2021 - 11:28
İzmir’in Büyükşehir Belediyesi'ne ait tam elektrikli yolcu otobüsü, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir mevkisinde arızalandı.
Aracı durduran şoför, arıza nedeni ile park etti.
İçerideki yolcular araçtan indirildi.
PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
10 dakika geçmesinin ardından otobüste patlamalar meydana geldi.
Alevler kısa sürede otobüsü sardı.
Dumanlar gökyüzüne yükseldi.
İzmir’de tam elektrikli yolcu otobüsünde yangın VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü.
KAMERAYA YANSIDI
Yangın anları, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.