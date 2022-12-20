İzmir'de, tarihi camilere hırsızlar dadandı

Tarihi Kumrulu Camisi'nin fotoselli muslukları, Esnaf Şeyh Camisi'nin kapı, pencere ve muslukları ile Aliağa Camisi'nin çatısındaki kurşun kaplamalar hırsızların hedefi oldu.

İzmir’in tarihi camileri adeta hırsızların hedefi haline geldi.

Konak ilçesinde Basmane semti ile Kemeraltı bölgesindeki tarihi yapılar, hırsızlar tarafından talan edildi.

Tarihi İzmir evlerinin sanatsal değere sahip kapı ve pencerelerinin çalınmasının ardından sıra tarihi camilere geldi.

Fotoselli musluklar, çatıdaki kurşun kaplamalar, pencereler…

DHA’nın haberine göre; tarihi Kumrulu Camisi'nin fotoselli muslukları, 18'inci yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilen Esnaf Şeyh Camisi'nin kapı, pencere ve muslukları ile 17'nci yüzyıldan kalma Aliağa Camisi'nin çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı.

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“Her taraftan atlayarak girebiliyorlar”

10 yıldır Aliağa Camisi'nin imamlığını yaptığını belirten Mehmet Pehlivan, kubbedeki kurşun kaplamaların parça parça çalındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“9 sene tadilat gördükten sonra camimiz tekrar ibadete açıldı. Son birkaç aydan beri camimizin değişik alanlarında hırsızlık olayları gerçekleşti. 2 ay önce yağmur suyu oluklarımızın daha sonra musluklarımızın çalındığını gördük. Şimdi de son 1 aydır camimizin kubbesindeki kurşunlar çalınmaktadır. Elimizde kamera görüntüleri var, ilgili birimlere şikayetlerde bulunduk. Gerekli yerlerden bir sonuç alınmasını bekliyoruz. Camimiz, 800 metrekare alan içerisinde çok fazla korunaklı değil her taraftan atlayarak girebiliyorlar. Gecenin geç vakitlerinde kubbenin kurşunlarını çalıyorlar.”





“Yakalanıyorlar, tekrar geri geliyorlar”

Odunkapı Mahallesi'nin muhtarı Recep Topal ise, “Hırsızlık olayı bu bölgede sürekli var. Sadece polise bildiriyoruz, elimizden gelen bu. Emniyet çözüm önerisi üretmeye çalışıyor. Yakalanıyorlar, tekrar geri geliyorlar, benim gördüğüm bu.” diye konuştu.

1 ay önce fotoselli muslukları çalınan tarihi Kumrulu Camisi ile ilgili konuşan Faikpaşa Mahallesi'nin azası Ahmet Yardımcı da, “Daha önce cuma namazı kılınıyordu. Bir de Ramazan aylarında açılıyordu ve 1 ay boyunca açık kalıyordu. Ramazan ayı boyunca Kumrulu Camisi'nde hem teravih hem de beş vakit namaz kılınıyordu. Diyanet'ten bir yetkili geldi ve tüm anahtarları alarak buraları kapattı. 6 aydır burası kullanılmıyor.” dedi.

Esnaf Şeyh Camisi restore edilecek

Hırsızlık olayları sonrası İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Esnaf Şeyh ile Aliağa Camisi'nin mülkiyetinin kendilerinde olduğunu aktardı. Yetkililer, Aliağa Camisi'nin onarılıp, müftülüğe tahsis edildiğini ve ibadete açık olduğunu söyledi.

Yetkililer, kapalı olan Esnaf Şeyh Camisi'nin ise 30 Ekim 2020'deki depremde hasar gördüğünü, onarım ve restorasyonu için proje hazırlandığını, bu süreçte çok fazla hırsızlık olayı yaşandığını, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması için emniyet ile yazıştıklarını, bölgenin bekçilerce kontrol edildiğini belirtti.