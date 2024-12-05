İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına baskın: 3 gözaltı

DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir bahçede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde gerçekleştrilen çalışmada şüphelilerin, Balanbanlı mevkiindeki bir bahçede kazı yaptığı tespit edildi.

TARİHİ ESERLERE EL KONDU

Belirlenen adrese yapılan baskında, Bizans dönemine ait üzerinde haç işareti olan kilise levhası olarak değerlendirilen bir obje, üzerinde Yunanca yazılılar bulunan yazıt ve bitkisel motifli mezar taşı parçaları ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Şüpheliler M.S., L.C. ve M.N. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.