- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de, tarihi lahdi yurt dışına satmak isterken yakalandılar
İzmir'de, tarihi lahdi yurt dışına satmak isterken yakalandılar
- DHA
- 16.09.2021 - 17:39
- Güncelleme : 16.09.2021 - 17:54
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, şüpheli olduğu belirlenen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.
Yapılan takiplerin ardından ekipler, 15 Eylül günü düzenledikleri operasyon ile milattan önce 3’üncü yüzyıl Roma dönemine ait Ostotek Küçük Lahit’i (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirdi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantısı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, söz konusu tarihi eseri 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları belirlendi.
İzmir'de, tarihi lahiti yurt dışına satmak isterken yakalandılar VİDEO
SELÇUK MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ
Lahit Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.