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    İzmir'de tarla cinayetinin şüphelisi 15 ay sonra yakalandı

    Tarlasında av tüfeğiyle öldürülen 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci'nin 29 yaşındaki cinayet şüphelisi İ.A., olaydan 15 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.
    • DHA
    • 21.04.2022 - 11:15
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    İzmir'de tarla cinayetinin şüphelisi 15 ay sonra yakalandı

    İzmir'in Menemen ilçesindeki kırsal Yahşelli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yıldırım Ekinci, 11 Ocak 2021'de tarlasında av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu.

    Olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nden oluşan özel ekip kuruldu.

    Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

    Cinayeti itiraf etti

    Jandarmadaki sorgularında, şüphelilerden İ.A., aralarındaki husumet nedeniyle Ekinci'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.

    Adliyede tutuklandı

    Diğer şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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