İzmir'de tartıştığı avukatı bıçaklayan şahıs yakalandı

Avukat ile husumetlisi arasında telefonda başlayan tartışma sokağa taşındı. Öfkesine yenilerek avukatı 6 yerinden bıçaklayan şahıs kıskıvrak yakalanırken, olayın kız meselesi olduğunu söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'nde iki husumetli arasındaki tartışma kanlı bitti.

İzmir Barosuna kayıtlı Avukat Abdullah Emrah Koyuncu, telefonda tartıştığı S.A. ile buluşmak için randevulaşmıştı.

Avukatı 6 yerinden bıçakladı

Bir süre sonra buluşan ikilinin arasında yeniden tartışma başlayınca şüpheli S.A., Avukat Koyuncu’yu 6 yerinden bıçaklamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koyuncu’yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırırken, şüpheli S.A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı.

Şüphei yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

"Kız meselesi"

Gözaltına alınan S.A.’nın polise verdiği ilk ifadesinde, Avukat Koyuncu ile kız meselesinden dolayı telefonda tartıştıklarını, daha sonra buluştuklarında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.