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İzmir’de tartıştığı kişi av tüfeğiyle öldürdü

İzmir’de tartıştığı kişi av tüfeğiyle öldürdü

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı.