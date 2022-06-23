Petrol
109.37
-0.62%
Euro
18.2865
0.05%
Dolar
17.3686
0.09%
Altın
1.019
0.37%
Borsa
255
0.28%
Bitcoin
363.911
1.96%
BTXN Coin
7.80
-3.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı

    Telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı, 11 gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
    • 23.06.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı

    İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Mehmet Raşit Özçelik (24), 11 Haziran günü saat 22.30 sıralarında bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin (26) ile telefonda tartıştı.

    Özçelik, telefondaki tartışmanın ardından Özyekin'in bulunduğu Ballıkuyu Mahallesi 5307. Sokak’a geldi.

    Mehmet Raşit Özçelik, karşısında gördüğü Özyekin'e tabancayla kurşun yağdırdı.

    7 kurşunla can verdi

    Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Özyekin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı #1

    11 gün sonra yakalandı, tutuklandı

    Polis ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Raşit Özçelik'i yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Özçelik, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunduğu sırada 11 gün sonra polis ekiplerince yakalandı.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı #2

    İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu
    İç Haber

    'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Yeni Skoda Fabia Haziran 2022 fiyat listesi
    Otomobil

    Yeni Skoda Fabia Haziran 2022 fiyat listesi

    Görüş Bildir