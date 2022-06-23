İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı

Telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı, 11 gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Mehmet Raşit Özçelik (24), 11 Haziran günü saat 22.30 sıralarında bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin (26) ile telefonda tartıştı.

Özçelik, telefondaki tartışmanın ardından Özyekin'in bulunduğu Ballıkuyu Mahallesi 5307. Sokak’a geldi.

Mehmet Raşit Özçelik, karşısında gördüğü Özyekin'e tabancayla kurşun yağdırdı.

7 kurşunla can verdi

Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Özyekin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11 gün sonra yakalandı, tutuklandı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Raşit Özçelik'i yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Özçelik, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunduğu sırada 11 gün sonra polis ekiplerince yakalandı.

DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.