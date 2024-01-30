İzmir'de tekne faciası! Dikili açıklarında 3 balıkçı öldü

DHA
İzmir'in Dikili İlçesi'nde saat 02.00 sıralarında Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı.
Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı.
5 kişi kurtarıldı
Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu.
2 kişi kayıp
Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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