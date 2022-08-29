İzmir'de, telsizli göçmen kaçakçılarına operasyon

Kaçak göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri belirlenen şebekeye, İzmir ve Muğla’da operasyon gerçekleştirildi. Şebeke üyelerinin, el telsizleri ile baskınlara karşı önlem aldığı öğrenildi.

İzmir’de kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçişleri organize eden şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın ortak çalışması ile 27 Ağustos tarihinde, Karaburun, Seferihisar ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde, örgütlü göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

İHA’nın haberine göre; ekipler tarafından 2’si tutuklu bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. 5 ev ve 2 iş yerinde yapılan eş zamanlı operasyonda I.E., S.T.H., T.K. ve U.G.G. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen, 1 adet el telsizi, 13 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 17 adet hafıza kartı ve flash bellek, 1 adet laptop bilgisayar, 4 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel obje, 13 adet (6.35) mm. çapında tabanca fişeği, 63.2 gram kubar esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu içilmesinde kullanılan aparat, 24 bin 400 TL para, 3 adet suçta kullanılmış teknelere ait alım/satım vekaletnamesi ve 2 adet suç unsuru taşıyan doküman ile defter ele geçirildi.

Jandarma baskınlarına karşı el telsizi ile haberleşme

Şüphelilerin, el telsizi ile jandarma baskınlarına karşı birbirleriyle haberleşme sağladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.