Petrol
101.11
2.12%
Euro
18.2198
0.68%
Dolar
18.1859
0.12%
Altın
1.018
0.21%
Borsa
317
0.77%
Bitcoin
371.600
1.22%
BTXN Coin
4.21
0.00%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    İzmir'de, telsizli göçmen kaçakçılarına operasyon

    Kaçak göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri belirlenen şebekeye, İzmir ve Muğla’da operasyon gerçekleştirildi. Şebeke üyelerinin, el telsizleri ile baskınlara karşı önlem aldığı öğrenildi.
    • 29.08.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de, telsizli göçmen kaçakçılarına operasyon

    İzmir’de kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçişleri organize eden şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın ortak çalışması ile 27 Ağustos tarihinde, Karaburun, Seferihisar ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde, örgütlü göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

    İHA’nın haberine göre; ekipler tarafından 2’si tutuklu bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. 5 ev ve 2 iş yerinde yapılan eş zamanlı operasyonda I.E., S.T.H., T.K. ve U.G.G. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen, 1 adet el telsizi, 13 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 17 adet hafıza kartı ve flash bellek, 1 adet laptop bilgisayar, 4 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel obje, 13 adet (6.35) mm. çapında tabanca fişeği, 63.2 gram kubar esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu içilmesinde kullanılan aparat, 24 bin 400 TL para, 3 adet suçta kullanılmış teknelere ait alım/satım vekaletnamesi ve 2 adet suç unsuru taşıyan doküman ile defter ele geçirildi.

    İzmir de, telsizli göçmen kaçakçılarına operasyon #1

    Jandarma baskınlarına karşı el telsizi ile haberleşme

    Şüphelilerin, el telsizi ile jandarma baskınlarına karşı birbirleriyle haberleşme sağladıkları tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir de, telsizli göçmen kaçakçılarına operasyon #2

    İzmir de, telsizli göçmen kaçakçılarına operasyon #3

    İzmir de, telsizli göçmen kaçakçılarına operasyon #4


    İlginizi Çekebilir

    Düğün konvoyu, alt geçidi kapattı
    3. Sayfa

    Düğün konvoyu, alt geçidi kapattı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    AK Parti'de kararsız ve sandığa gitmek istemeyen seçmene temas edilecek
    Gündem

    AK Parti'de kararsız ve sandığa gitmek istemeyen seçmene temas edilecek

    Görüş Bildir